РИАМО – 12 дек. В Москве арестовали главу налоговой инспекции Электростали Светлану Лоскутову, ее подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщает ТАСС.
Соответствующее ходатайство следствия удовлетворил Бабушкинский суд Москвы.
«Суд <…> избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Светлане Лоскутовой, которая подозревается в совершении деяния, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
Максимальное наказание, которое может грозить чиновнице – 15 лет тюрьмы.
Лоскутова стала главой налоговой инспекции Электростали в 2016 году.
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