РИАМО – 12 дек. В Москве арестовали главу налоговой инспекции Электростали Светлану Лоскутову, ее подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщает ТАСС.

Соответствующее ходатайство следствия удовлетворил Бабушкинский суд Москвы.

«Суд <…> избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Светлане Лоскутовой, которая подозревается в совершении деяния, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

Максимальное наказание, которое может грозить чиновнице – 15 лет тюрьмы.

Лоскутова стала главой налоговой инспекции Электростали в 2016 году.