РИАМО - 12 дек. В Одинцовском городском округе полицейским поступило заявление об угрозе жизни и здоровью ребенка, заявление поступило от адвокатов его родителей, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Ранее СМИ сообщили о том, что угрозы поступали сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Неизвестные не только угрожали, а также и вымогали деньги.

«По данному факту отделом дознания УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Личности злоумышленников в настоящий момент устанавливают.