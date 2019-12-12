РИАМО - 12 дек. В Москве парк легковых автомобилей социального такси увеличился с начала этого года почти в два раза – до 80 машин, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

Такси оборудовано пандусами, местами для крепления инвалидных кресел и климат-контролем для комфортного проезда маломобильных пассажиров.

«Ежедневно транспорт социального такси совершает почти 400 выездов, помогая москвичам с ограниченными возможностями посетить медицинские, образовательные и культурные учреждения. Чтобы пользоваться услугой стало еще удобнее, мы продолжим обновление и пополнение техники», – сказал заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Максим Коновалов.

Он добавил, что к 2023 году для парка социального такси планируется закупить 90 легковых автомобилей и автобусов различной вместимости, что позволит увеличить число выполненных заявок от горожан.

На данный момент парк социального такси насчитывает около 140 единиц техники. Для индивидуальных поездок москвичи могут выбрать легковые автомобили, для коллективных – автобусы малой и большой вместимости.

Также социальным такси могут воспользоваться пассажиры, которые передвигаются при помощи собак-поводырей. Для этого провели специальные тренинги, в которых поучаствовали сотрудники сервиса.

В 2019 году легковые автомобили социального такси начали ездить по выделенным полосам. Машины оформляют в желтом цвете, им выдают новые государственные номера, соответствующие требованиям к работе такси.