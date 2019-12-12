РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 дек. Дипломами и благодарственными письмами наградили волонтеров Балашихи на молодежном форуме, делегации добровольцев техникумов, школ, молодежных центров округа обменялись опытом и узнали о проектах своих коллег, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В молодежном форуме, который проходил в четверг в балашихинском техникуме, приняли участие представители администрации, совета депутатов Балашихи, руководители волонтерских центров, члены добровольческих объединений, куда входят общеобразовательные школы, техникумы, колледжи, молодежные муниципальные центры. В ходе мероприятия волонтеров наградили благодарственными письмами, девять волонтеров года наградили специальными дипломами от администрации округа.

«Сегодня (12 декабря – ред.) от имени главы Балашихи Сергея Юрова хочу поприветствовать вас на Молодежном форуме волонтеров и пожелать плодотворной работы и обмена опытом. Весь 2019 год проходит у нас под знаком волонтера. За это время вы стали участниками множества мероприятий. В следующем году нам предстоит отметить юбилей Великой Победы и ваша помощь в ходе проведения торжеств будет просто бесценна», – сказала начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Вера Варнина.

Председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов поблагодарил ребят за активную жизненную позицию, которую они принимают в судьбе и жизни Балашихи.

«Волонтером может быть лишь человек с добрым сердцем и прекрасной душой, потому что только так можно делать хорошие дела. Спасибо вам и желаю каждой команде удачи», - заключил Попов.

В сентябре при молодежном центре «Спутник» был создан центр волонтерства, который объединяет под своей эгидой всех добровольцев Балашихи и дает возможность молодежи получить не только социальный опыт, но и волонтерскую книжку. Это позволит будущим выпускникам получить дополнительные баллы (от 1 до 3) при поступлении в вузы.

Участники форума обменялись опытом, узнали о проектах своих коллег в разных направлениях: волонтеры Победы, участию в городских, областных и общероссийских мероприятиях, экологическом направлении, социальных инициативах – помощи людям с ограниченными возможностями, больным детям, пожилым.

Городской молодежный форум волонтеров будет проходить ежегодно.