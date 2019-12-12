РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В шести домах микрорайона Климовск Подольска 16 и 18 декабря газовщики проведут опрессовку внутридомового газового оборудования, сообщается на сайте управляющей компании МУП «СЕЗ».

«Обращаем внимание на то, что сотрудниками филиала АО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» будут проводиться плановые работы по опрессовке внутридомового газового оборудования в микрорайоне Климовск. Так, 16 декабря работы будут проводиться по адресу: Южный поселок, дома №№8, 9, 10, 11, 12, а 18 декабря – в доме №8 по Южному переулку», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» просит проживающих предоставить доступ в квартиры для выполнения работ.