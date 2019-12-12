РИАМО - 12 дек. Рейтинг лучших курортов России для катания на горных лыжах этой зимой представил туристический портал «ТурСтат», в него вошли и подмосковные «Сорочаны», говорится в сообщении пресс-службы «ТурСтат».

6% голосов было отдано за «Сорочаны» на голосовании за звание лучшего горнолыжного курорта России. Это позволило курорту занять пятое место в рейтинге лучших мест для катания на лыжах.

«В первую десятку лучших курортов России для катания на горных лыжах вошли курорт «Роза Хутор» и «Курорт Красная Поляна» в Сочи, «Шерегеш» в Кемеровской области, «Белокуриха» в Алтайском крае, «Домбай» в Карачаево-Черкесии, «Абзаково» в Башкирии, «Сорочаны» в Московской области», - говорится в сообщении.

Также в рейтинг вошли «Гора Белая» в Свердловской области, «Солнечная долина» в Челябинской области и «Свияжские холмы» в Татарстане.

Катанием на горных лыжах в России увлекается свыше 3 миллионов человек. Их число ежегодно увеличивается на 5-10%.

На портале «ТурСтат» прошло голосование, по итогам которого за курорт «Роза Хутор» было отдано 18% голосов, за «Курорт Красная Поляна» - 13%, за «Шерегеш» - 12%, за Белокуриху - 9%,

Также 7% голосов отдали за «Домбай», за курорты «Абзаково» и «Сорочаны» - по 6%, за курорты «Гора Белая», «Солнечная долина» и «Свияжские холмы» - по 5%, за курорт «Архыз» и Чусовой - по 4%.