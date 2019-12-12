РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 дек. В торговом центре «МЕГА Белая Дача» Котельников с 20 по 22 декабря пройдут бесплатные кулинарные мастер-классы для жителей округа в рамках открытия Вкусного Бульвара, сообщается на сайте ТЦ.

«С 20 по 22 декабря откроется Вкусный Бульвар в «МЕГА Белая Дача». В эти дни пройдут кулинарные мастер-классы для детей и взрослых, игры и развлечения, дегустации, розыгрыш ценных призов и подарков», – говорится в сообщении.

Вкусный Бульвар – это новое место для досуга, встреч с друзьями и близкими, а также совместных гастрономических открытий. На территории площадью 6 тысяч квадратных метров будут располагаться семь новых ресторанов и семь кафе.