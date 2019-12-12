РИАМО - 12 дек. Школьники из любопытства выпили снотворное, из-за чего были доставлены в Ступинскую центральную районную клиническую больницу, где врачам удалось спасти подростков, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Подростки приняли снотворное из любопытства. Родители заметили их состояние и вызвали скорую помощь. Бригада медиков доставила школьников в детское соматическое отделение Ступинской центральной районной клинической больницы.

«Врачи выполнили мероприятия по детоксикации организма пациентов, провели диагностику для выявления возможных осложнений отравления. Никогда не знаешь, какой будет реакция на лекарственные препараты», - сказала заведующая детским соматическим отделением Галина Кавындикова.

Она добавила, что последствиями могут быть как отравление и обморок, так и анафилактический шок, а что еще хуже – кома или летальный исход. Из комы пострадавшего вывести можно, но вполне вероятно, что такое состояние скажется на его мозговой деятельности и важных функциях организма.

По словам Кавындиковой, на данный момент жизни и здоровью мальчиков ничто не угрожает. Их выписали из стационара.

Необходимо знать, что лекарственные препараты нужно принимать только в случае большой потребности и по назначению врачей, а хранить - в недоступном для детей месте.