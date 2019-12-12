РИАМО - 12 дек. Загруженность столичных дорог вечером в четверг достигла 10 баллов, это максимально возможное значение, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Через центр проехать невозможно – практически все улицы загружены максимально. Стоит Садовое кольцо и ТТК. На ряде участков образовались многокилометровые пробки.

Движение сильно затруднено по Ленинградскому шоссе и Ленинскому проспекту, проспектам Мира и Вернадского, Варшавском и Дмитровскому шоссе.

Согласно прогнозу, к 19:00 заторы уменьшатся и показатель упадет до девяти баллов, а к 20:00 — до восьми баллов.