РИАМО - 12 дек. В Москве насчитывается 16 детских технопарков, с которыми сотрудничают свыше 35 столичных вузов, сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

«Технопарков (детских – ред.) – 16 и с ними сотрудничают 36 вузов. Скажу, что это немного. Хотелось бы, чтобы каждый вуз, в котором есть технологические специальности, инженерные специальности, все сотрудничали с детскими технопарками, потому что для них это как раз та аудитория, которая будет являться их будущими студентами», – сказал Фурсин в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что некоторые вузы, сотрудничающие с детскими технопарками, дают ребятам, которые прошли программу технопарка, дополнительные 10 баллов к ЕГЭ.