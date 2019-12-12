РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 дек. В нескольких населенных пунктах Домодедова ожидается нарушение электроснабжения 16 декабря, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В связи с проведением плановых работ по демонтажу опор ожидается нарушение электроснабжения в микрорайоне Востряково на улицах Вокзальная, 1-я Поселковая, 1-2-я Садовая, Красноармейская, Майская, Мраморная, Пионерская, Рабочая», – говорится в сообщении.

Отключение электричества там ожидается с 9:00 до 17:00. В это же время нарушение электроснабжения ожидается в СНТ «Агрохимик», «Комплект», «Образцово», «Тайга», «Пестово», «Прогресс» и «Барыбино-3», селе Лобаново, деревнях Бурхино, Пестово, Образцово, Мотякино, Новленское на улицах Речная и Центральная.

Также с 9:00 до 13:00 ожидается нарушение электроснабжения в деревне Уварово, селе Введенское, ПУЭСК «Караваево Озеро», СНТ «Энергетик», «Родничок», «Восход», «Южное», «Северка», «Родник».

С 10:00 до 15:00 ожидается отключение электричества в СНТ «Бор», «Диалог», «Мещерино», «Усадьба Мещерино».

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», – добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения», а также по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.