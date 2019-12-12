РИАМО - 12 дек. Общая загруженность улично-дорожной сети в Москве достигла девяти баллов из десяти возможных в четверг вечером, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы наблюдаются на Садовом кольце, на Третьем транспортном кольце и почти на всей протяженности МКАД.

Сложная дорожная ситуация на Большой Дорогомиловской и Большой Никитской улицах, улице Варварка, Красная Пресня, на Новоарбатском и Большом Каменном мостах, на Смоленском бульваре, Ломоносовском, Ленинградском, Комсомольском проспектах, а также Кремлевской, Москворецкой набережных, Лубянском проезде и других участках.

Загружены Звенигородское шоссе, шоссе Энтузиастов и Кутузовский проспект.

По данным сервиса, в 20:00 загруженность составит восемь баллов, в 21:00 — пять баллов, в 23:00 — три балла.