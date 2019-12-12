РИАМО - 12 дек. Минимальный размер оплаты труда со следующего года увеличится на 850 рублей и составит 12,13 тысячи рублей, сообщается на сайте kp.ru.

«Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении законопроект, который с 1 января следующего года увеличит минимальный размер оплаты труда», – сообщается в материале.

Минимальную зарплату увеличат до 12,13 тысячи рублей.

По мнению специалистов, будущая индексация составит 7,5%, что в два раза больше предполагаемой инфляции по данным Центробанка РФ, которая прогнозировалась от 3,2 до 3,7% в этом году.

Повышение минимальной оплаты труды заденет 3,2 миллиона жителей России, 50% которых работают в государственных и муниципальных учреждениях. На нововведение будет потрачено в следующем году 20,9 миллиарда рублей, 5,8 миллиарда из которых будут выделены из федерального бюджета.

В 2019 году минимальная оплата труда составляет 11,28 тысяч рублей, которая повлияла на 3,7 миллиона человек. Эта сумма была равна прожиточному минимуму работающих людей.