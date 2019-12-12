РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. Зимой в трех парках подмосковного Подольска будут работать уличные очаги, возле которых можно будет согреться, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Подольск.

Обязательными элементами зимнего сезона 2019-2020 в парках Подмосковья стали катки, лыжные трассы, новогодние елки, ярмарки, тюбинговые горки, горки на естественных рельефах, иллюминация входных групп, дорожно-тропиночной сети, малых архитектурных форм. Кроме того, этой зимой в парках обязательными станут новые элементы благоустройства: теплые зоны – сборные очаги, на которых будут стоять самовары с горячим чаем.

«Уличные очаги – металлические шары с резными узорами, в которых жгут дрова, установят в трех парках Подольска. В том числе в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина, и в микрорайоне Климовск в парке культуры и отдыха «Дубрава» и в Детском парке культуры и отдыха», – говорится в сообщении.

В парке «Дубрава» очаг обустраивают рядом с входной зоной, уже украшенной новогодней иллюминацией и световыми инсталляциями. Уличный очаг специалисты смонтировали 12 декабря, пока он проходит тестирование без самовара. Планируется, что по выходным в парке будут продавать вкусные булочки к чаю и тогда гулять здесь на свежем воздухе станет еще комфортнее.