В предстоящий уикенд в Москве можно прогуляться по самым красивым площадкам фестиваля «Путешествие в Рождество», закупиться подарками на ярмарке народных промыслов «Ладья» и сходить на новогодний «Ламбада-маркет», а также посмотреть в кино новый «Джуманджи».

ПЯТНИЦА, 13 декабря

Фестиваль «Путешествие в Рождество»

сайт оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Городской новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество» 13 декабря открывается в Москве. Целый месяц в центре Москвы, в округах и парках москвичи и гости столицы смогут увидеть ледовые спектакли и концерты, поучаствовать в мастер-классах и спортивных активностях, сфотографироваться на фоне нарядных елок и сказочных арт-объектов, попробовать самые вкусные рождественские угощения и выбрать сувениры в подарок друзьям и близким.

На Манежной площади можно попасть на европейское рождество – увидеть Нюрнбергскую рождественскую мельницу. Каждый день гостей будут встречать персонажи из разных стран: литовская Рагона с черным котом в корзинке, пражская Торговка с чешским рождественским карпом, венский трубочист, который раздает золоченые пуговицы «на счастье», прибалтийский Бургомистр с огромным ключом от рождественской ярмарки, датская Принцесса и брюссельская Шоколадница. Площадки на Тверском бульваре посвятят одной из главных рождественских сказок – «Щелкунчик и Мышиный король». Здесь посетителей встретят артисты в костюмах персонажей этой сказки. Ледовый театр по традиции будет устроен на Площади Революции, а на Новом Арбате можно будет прокатиться на сноуборде. Подробности о фестивале читайте в нашем гиде.

Где: Москва, Манежная площадь, площадь Революции, Новый Арбат, Тверской бульвар, пл. Юности в Зеленограде и другие площадки в округах

Цена: бесплатно

Гид по фестивалю «Путешествие в Рождество» 2020: европейская ярмарка, катки и Щелкунчик>>

Фестиваль «Рождество во Франции»

группа Les Recettes de Grand-Mère‎в Facebook

Фестиваль французской культуры «Noël en France» («Рождество во Франции»), объединяющий гастрономию, ремесла и французскую культуру, 14 декабря пройдет на Гастроферме. На фестивале будут представлены только французские проекты. Здесь можно будет купить сыры и соусы, произведенные в России французами, посетить курсы по изучению языка и мастер-классы, приобрести предметы интерьера, одежду, косметику и украшения из Франции.

Где: Москва, Гастроферма

Цена: бесплатно

Премьера фильма «Джуманджи: Новый уровень»

Продолжение истории таинственной игры – «Джуманджи: Новый уровень» – сиквел фильма 2017 года и уже третья часть франшизы «Джуманджи» – в прокате с 12 декабря. В этот раз вместе с уже знакомыми героями предыдущего фильма зритель вернется в полный приключений и опасностей мир игры «Джуманджи», чтобы отыскать Спенсера, хранившего фрагменты видеоигры и загадочно пропавшего.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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Выставка-ярмарка «Ладья. Зимняя сказка – 2019»

Традиционная выставка народных промыслов «Ладья. Зимняя сказка – 2019» с 11 по 15 декабря пройдет в ЦВК «Экспоцентр». Организатором выступает Ассоциация «Народные художественные промыслы России» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства культуры РФ, Торгово-промышленной палаты РФ. Свои товары на выставке представят ремесленники из 65 регионов России, в том числе всемирно известные центры народного искусства: хохломская и городецкая роспись по дереву, гжельский и кисловодский фарфор, великоустюжское черневое серебро, ростовская финифть, вологодское и елецкое кружево, богородская резьба по дереву, кубачинские изделия из серебра, холмогорская и тобольская резная кость, жостовская и нижнетагильская роспись по металлу и пр. Изделия будут экспонироваться в шести залах по отраслевому принципу.

Где: Москва, ЦВК «Экспоцентр», пав. № 2, залы 1, 2, 3; пав. № 8, залы 1, 2, 3

Цена: бесплатно, по пригласительному билету на сайте

Выставка‑ярмарка народных промыслов «Ладья. Зимняя сказка‑2019» в Москве>>

СУББОТА, 14 декабря

Премьера спектакля «Маки» в Театре Луны

Наталья Киселева

Премьера спектакля «Маки» режиссера-постановщика Сергея Проханова 14 декабря пройдет в московском Театре Луны. Эта история о матче за звание чемпиона мира между величайшими шахматистами – кубинцем Хосе Раулем Капабланкой и русским гением Александром Алехиным. Спектакль в жанре исторической драмы представляет собой синтез различных театральных приемов, в частности, мистификацию. Он включает в себя яркие музыкальные и балетные номера, созданные в стиле эпохи.

Где: Москва, Театр Луны

Цена: от 400 до 2200 рублей

«Ламбада-маркет»

страница «Ламбада-маркет» в соцсети Facebook

Главная хипстерская ярмарка Москвы – «Ламбада-маркет» – с 13 по 15 декабря пройдет на Трехгорной мануфактуре. Около 170 дизайнерских магазинов предложат самые интересные и нетривиальные подарки на Новый год 2020 и Рождество для родителей и детей, бабушек и дедушек, друзей и любых, кошек и собак. Для посетителей устроят рождественский фудкорт с музыкой.

Где: Москва, Трехгорная мануфактура, комплекс «Надежда»

Цена: бесплатно

Премьера спектакля «Питер Пэн»

сайт Московского областного государственного театра юного зрителя

Премьера спектакля по мотивам повести Джеймса М. Барри «Питер Пэн» 14 декабря пройдет в Московском областном театре юного зрителя. Алексей Франдетти и вся постановочная команда работали над созданием мюзикла «Питер Пэн» в течение двух лет. В итоге получилась не просто детская сказка о говорящих животных и волшебных феях, а глубокое философское произведение. Главные герои — девочка Венди, которая готова нести ответственность взрослой, и не желающий взрослеть мальчик по имени Питер Пэн. Основной мыслью является осознание истины, а также то, что очень важно уметь дорожить тем, что имеешь.

Где: Москва, МОГТЮЗ

Цена: от 1000 рублей

Let It Snow festival 2019

страница Veter Magazine Facebook

Журнал Veter Magazine 14 и 15 декабря в Музее Москвы проведет большой зимний фестиваль Let It Snow Fest. Эта скандинавская сказка перенесет посетителей в новогоднюю атмосферу с большой новогодней елкой, детскими спектаклями и мастер-классами, елочным базаром, маркетом с красивыми и стильными брендами, которые привезут на фестиваль Veter Magazine со всей России. Также в программе – уличный фудкорт, уютная столовая для новогоднего фестивального ланча, выступление небольших коллективов, множество фотозон и декора.

Где: Москва, Музеи Москвы

Цена: бесплатно

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 декабря

Бохо Базар на «Флаконе»

страница Ярмарка Богемный BAZAR Facebook

Фестиваль творчества и свободы самовыражения, посвященный всем фанатам стиля бохо, – новогодний Бохо базар – 14 и 15 декабря пройдет в Москве. Дизайнерская иммерсивная ярмарка будет сопровождаться маскарадом, созданным с помощью современных технологий: 20 панорамных экранов и объемный звук на два дня погрузят посетителей в удивительный мир бохо. Также в программе – танцы и DJ сеты, погружение в дополненную реальность 360 градусов, световое и музыкальное шоу, уникальные инсталляции.

Где: Москва, «Люмьер Холл» на территории дизайн-завода «Флакон»

Цена: бесплатно