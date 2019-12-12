РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 дек. Десяти юным жителям Подольска в День конституции РФ вручили их первые паспорта, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 12 декабря, в День конституции РФ в администрации городского округа Подольск состоялась гражданско-патриотическая акция «Я – гражданин России» с вручением 10 юным гражданам страны главного документа – паспорта гражданина Российской Федерации», – говорится в сообщении.

День конституции Российской Федерации отмечается ежегодно 12 декабря. В этот день в 1993 году конституцию приняли на всенародном голосовании. Данное событие стало поворотным моментом в российской истории нового времени. Она закрепила правовые и политические основы общества, определила приоритеты национального развития, способствовала становлению современной российской государственности и служит главным ориентиром проводимой в стране политики.