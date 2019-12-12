РИАМО - 12 дек. Решение управления ФАС России по Московской области поддержал девятый арбитражный апелляционный суд, признав нарушение ПАО «Т Плюс» закона о закупках, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

«Ранее в управление поступила жалоба ООО «Специализированное монтажно-наладочное управление «ЮгЭнергоИнжиниринг» на действия ПАО «Т Плюс» при определении поставщика путем проведения открытого запроса предложений в электронной форме», - говорится в сообщении.

Компания «Т Плюс» должна была оказать услугу по разработке нормативно-технической документации по топливоиспользованию для нужд Первоуральской ТЭЦ филиала «Свердловский».

Управление признало жалобу общества «Специализированное монтажно-наладочное управление «ЮгЭнергоИнжиниринг» обоснованной.

Не согласившись с указанным решением, компания «Т Плюс» обратилась в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал компании «Т Плюс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения управления ФАС России по Московской области.