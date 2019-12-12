РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 дек. Свыше 50 многоквартирных жилых домов ввели в эксплуатацию в подмосковном Красногорске с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

С января 2019 года в Подмосковье введено в эксплуатацию 458 многоквартирных домов общей площадью около 3,772 миллиона квадратных метров. Это 76177 квартир.

«57 многоквартирных домов введено в эксплуатацию в Ленинском горокруге. Общая площадь данных объектов составила 653 тысячи квадратных метров, это 14200 квартир. На втором месте горокруг Красногорск, где введен 51 дом общей площадью 365 тысяч квадратных метров, это 8269 квартир», – сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Она добавила, что на третьем месте – городской округ Балашиха, там введено 58 домов общей площадью 316 тысяч квадратных метров на 6620 квартир.

Федотова пояснила, что градация городских округов осуществляется по площади введенного жилья.

В топ-10 также вошли Химки Мытищи, Одинцово, Люберцы, Солнечногорск, Котельники, Домодедово. Это объясняется близостью МКАД.

В аналогичном периоде 2018 года в Московской области было введено в эксплуатацию 402 многоквартирных дома площадью 3,798 миллиона квадратных метров.