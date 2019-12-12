РИАМО - 12 дек. В самую длинную ночь года, с 22 на 23 декабря, жители столицы смогут наблюдать максимум активности самого северного метеорного потока Урсиды, сообщил в четверг РИАМО сотрудник Московского планетария.

«На самую длинную ночь года, ночь солнцестояния, с 22 на 23 декабря приходится максимум действия метеорного потока Урсиды, ожидается до 10 метеоров в час. Активность Урсид начинается 17 декабря и продолжается до 25 декабря каждого года, в это время планета Земля пролетает через рой мелких частиц, оставленных кометой 8P/Туттля», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в прошлом Урсиды давали вспышки до 90-120 метеоров в час, но обычная их активность в последние годы малая – около 10 метеоров в час. По скорости пролета метеоров звездопад Урсиды очень схож с Геминидами, но по яркости и частоте его метеоры значительно слабее. По его словам, скорость метеоров Урсид - около 32 километров в секунду.

«Условия наблюдения Урсид в 2019 году благоприятны. Луна близкая к фазе новолуния появится над восточным горизонтом только после 04:00 часов утра по московскому времени и не помешает наблюдениям метеоров Урсид. Чтобы успешно наблюдать «падающие звезды», крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки», - уточнил собеседник агентства.

Урсиды – самый северный метеорный поток и наблюдать его возможно только из Северного полушария. Для наблюдателей из Южного полушария Урсиды не видны.