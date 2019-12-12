РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 дек. Глава Балашихи Сергей Юров во время личного приема обсудил возможность разработки схемы движения автобусов в ЖК «Центр-2» по просьбе жителей, сообщается на сайте администрации городского округа.

Житель жилого комплекса рассказал Юрову о том, что в микрорайоне регулярно ходит один автобус от станции Железнодорожная и идет к окраине микрорайона, не заезжая в центр. Жителям неудобно добираться до поликлиник и больниц, а также до центра Балашихи. Глава округа в ходе приема поручил своему заместителю Алексею Ковалеву подготовить актуальную схему движения автобусов в ЖК «Центр-2» и предложения по ее изменению.

«Алексей Юрьевич (Ковалев – ред.), на следующей неделе вместе с комиссией посмотрите ее, и потом эту разработанную схему согласуйте с жителями (микрорайона Центр-2 – ред.)», – сказал Юров.

Также по просьбе жителей, в микрорайоне установят два дополнительных автобусных павильона: у дома №9 и между домами №№5 и 7 на улице Струве.

Сергей Юров провел личный прием жителей в День Конституции РФ. На встречу с главой Балашихи записалось более 10 человек. Вопросы касались предоставления помещений, организации дорожного движения, благоустройства дворов и другие.

Общероссийский день приема граждан проводится по поручению президента России ежегодно 12 декабря в День Конституции Российской Федерации начиная с 2013 года.