РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 12 дек. В Домодедове ведутся работы по реконструкции и облицовке фасада торгового центра «Стайер», сообщил глава городского округа Александр Двойных.

«Продолжаем приводить в порядок объекты торговли на привокзальной территории. Свой облик уже сменили три торговых центра, очередь за комплексом «Стайер». Здесь идут работы по реконструкции здания и облицовке фасада», – написал Двойных в своем Instagram-аккаунте.

Он также добавил, что на ТЦ устаревшие рекламные щиты заменят на светодиодные экраны.