РИАМО - 12 дек. Вечером в четверг на столичных дорогах серьезные пробки, водителям советуют не ездить на личных машинах, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«В настоящий момент движение в городе сильно осложнено. Количество автомобилей в преддверии нового года в Москве сильно увеличилось, днем в центральной части города было ограничено движение, также продолжаются ремонтные работы на МКАД и Волоколамском шоссе», — говорится в сообщении.

ЦОДД советует отложить поездки на личных автомобилях на более позднее время — после 21:00, когда на дорогах станет свободнее.

Пробки в столице вечером в четверг достигли 9 баллов. При этом движение на вылетных магистралях рабочее. Стабильно едут по направлению в область Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов, Волгоградский проспект, Ярославское шоссе, Северо-Восточная хорда.