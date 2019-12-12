РИАМО - 12 дек. В нынешнем году техническую базу Центральной городской клинической больницы Реутова пополнили 13 новых высокотехнологичных приборов медицинского назначения, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«На особом контроле держу работу муниципальной сферы здравоохранения. Только за этот год мы пополнили техническую базу Центральной городской больницы и поликлинических учреждений современными медицинскими устройствами, среди которых – новые эндоскопические и рентген-аппараты, наркозно-дыхательный аппарат, оборудование для реабилитации, аппарат УЗИ и другие», - сказал Каторов.

Помимо этого, автопарк городской больницы Реутова в 2019 году пополнился тремя новыми автомобилями, два из них приобрели за счет депутатского фонда председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, еще одну машину вручил медикам города губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Власти муниципалитета также привлекают на работу в подмосковный город новые медицинские кадры. Уточняется, что в течение последнего года в Реутов пришли работать 5 врачей-терапевтов и 8 врачей-педиатров.

«Привлечение медицинских специалистов, особенно в поликлиническое звено, – одно из ключевых направлений нашей работы. Важно увеличивать доступность первичной помощи, чтобы жители могли как можно скорее попасть на прием к своему лечащему врачу», – заключил глава.