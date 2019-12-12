РИАМО - 12 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял четвертое место в рейтинге цитируемости глав регионов России, ведущих свои блоги, в ноябре 2019 года, рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

«В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ», — говорится в сообщении.

Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе — глава Чечни Рамзан Кадыров, третье — глава Крыма Сергей Аксенов. Пятерку замкнул глава Якутии Айсен Николаев.

СМИ цитировали запись Воробьева о том, что власти региона продолжат работу по благоустройству прилегающих к МЦД территорий. Также он сообщил об увеличении числа электричек на МЦД.

Для подсчета рейтинга использовалась база СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 52 тысяч источников — российских телеканалов, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.