РИАМО - 12 дек. В столице следователи проверят обстоятельства смерти мужчины, работавшего журналистом, сообщила РИАМО в четверг старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

«Из информационного сообщения, опубликованного в социальной сети, следует, что несколько дней назад по причине открытия кровотечения мужчина, работающий журналистом, вызвал скорую помощь. Приехавшие медицинские работники наложили повязку и уехали, не остановив кровотечение у больного», — говорится в сообщении.

В сообщении сказано, что мужчина скончался. Следователи проводят проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.

По данным СМИ, погибший — 43-летний замредактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов.