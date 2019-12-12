РИАМО (МЫТИЩИ) – 12 дек. Пенсионеры городского округа Мытищи приняли участие в «Веселых стартах» для пожилых людей, они соревновались между собой, разделившись на три команды, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

В четверг в ФОК «Олимп» в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» состоялись «Веселые старты» для представителей серебряного возраста. В открытии большого спортивного мероприятия принял участие заместитель главврача Мытищинской ГКБ, председатель комиссии по здравоохранению и социальной защите населения совета депутатов Мытищ Валерий Янин.

«Мы сегодня увидели, насколько вы активны и жизнерадостны. И это прекрасно, что у вас есть силы и здоровье для общения с внуками, домашних дел, участия в спортивных и культурных мероприятиях. Проект «Активное долголетие» в очередной раз доказывает, что в городском округе Мытищи живут красивые, здоровые люди с активной жизненной позицией», – сказал Янин.

В «Веселых стартах» приняли участие три команды по 10 человек: «Мытищинские девчата», «Радуга», «Непоседы». В рамках мероприятия с танцевальными номерами выступили две группы пенсионеров «Хочу танцевать» и «Леди джаз». Также состоялся мастер-класс по зумбе.

Пенсионеры соревновались в спортивных эстафетах: беге с теннисным мячом на ракетке, передаче спортивного инвентаря, игре «Ручеек», забрасывании мячей в мешок и игре в баскетбол. А в виде отдыха был организован конкурс «Закончи пословицу». В конце «Веселых стартов» участники получили грамоты и кубки.