РИАМО - 12 дек. Домодедовские таможенники пресекли контрабанду, они обнаружили у 48-летнего гражданина РФ незадекларированные драгоценности, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

Мужчина прошел через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако при досмотре ручной клади у него нашли наручные часы торговой марки «Breguet» из коллекции «Reine de Naples», которые выполнены из золота 750 пробы и украшены 117 бриллиантами, а также жуи — традиционный китайский церемониальный скипетр из золота 999 пробы.

«В действиях гражданина России усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена часть 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда […] стратегически важных товаров и ресурсов […]». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Сам мужчина объяснил, что наручные часы и символический скипетр были подарены ему на мероприятии в КНР. Таможенная стоимость товаров составила более 2,7 миллиона рублей.

При этом беспошлинно можно ввозить товары для личного пользования стоимостью до 10 тысяч евро, в случае превышения необходимо заполнить декларацию и уплатить таможенную пошлину.