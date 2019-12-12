РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 дек. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов во время рабочего визита вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым проинспектировал ход работ по строительству детского сада на 110 мест, а также пристройки к школе №30 на 400 мест в микрорайоне Авиаторов, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Подрядчики говорят о том, что все работы будут выполнены в срок. Так, детский сад планируют сдать в мае, школу обещают сдать к 1 сентября. Строительство данного микрорайона было окончено в 2012 году, но застройщик не предусмотрел необходимые объекты социальной инфраструктуры. Мы со своей стороны планируем средства в бюджете для создания максимально комфортной среды жителей микрорайона», – отметил Брынцалов.

Он добавил, что строительство социальных объектов, которые просят жители, продолжается. В прошлом году в данном микрорайоне были сданы поликлиники.

«Введя детский сад и пристройку к школе в эксплуатацию, нагрузка на учреждения образования будет более сбалансирована, но мы на этом не остановимся. Принято несколько важных решений, в том числе по открытию еще нескольких дошкольных учреждений», – заключил Брынцалов.