РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. Глава Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов округа Дмитрий Машков поздравили горожан с Днем конституции РФ и пожелали успехов в добрых делах, сообщается на сайте администрации округа.

«Уважаемые жители городского округа Подольск! Сердечно поздравляем вас с государственным праздником – Днем конституции Российской Федерации! 12 декабря 1993 года конституция нашего государства была принята всенародным голосованием, и это событие стало поворотным моментом в российской истории нового времени. Она закрепила правовые и политические основы общества, определила приоритеты национального развития, способствовала становлению современной российской государственности и служит главным ориентиром проводимой в стране политики», – говорится в тексте поздравления.

Пестов и Машков пожелали жителям округа успехов во всех добрых делах, мира, благополучия и счастья.