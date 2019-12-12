РИАМО - 12 дек. В преддверии Нового года, а также на новогодние каникулы тепличные комплексы Подмосковья предоставят для жителей области, москвичей и гостей города более 18 тысяч тонн свежих овощей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В этом году в Подмосковье планируется собрать порядка 80 тысяч тонн тепличных овощей. Более 22% из них у нас традиционно выпадает на сбор в зимний период, то есть на новогодние праздники. В основном речь идет об огурцах и помидорах. Так в январе и феврале планируемый объем поставки наиболее крупных теплиц региона составит 18,1 тысячи тонн овощей», – сказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

В теплицах выращивают томаты, огурцы, баклажаны и другие культуры. К новогодним праздникам, по словам министра, цены на свежую витаминную продукцию будут держаться на приемлемом уровне.

«У нас несколько лидеров по поставке овощей защищенного грунта. К примеру, комплекс «Агрокультура Групп» городского округа Каширы за два месяца поставит в магазины региона и столицы 6,2 тысячи тонн огурцов и 4 тысячи тонн томатов, «Луховицкие овощи» – 2,5 тысячи тонн огурцов и около 750 тонн томатов. Теплицы «Иванисово» городского округа Электросталь планируют отгрузить 3,7 тысячи тонн огурцов и порядка 900 тонн томатов», – подчеркнул Разин.

Министр также отметил тепличные комплексы «Матвеевское», «Агроном» городского округа Одинцово и «Аграрное» Орехово-Зуевского городского округа.

За пять лет объем производства тепличных овощей в Московской области увеличился в 10 раз, заключил глава регионального Минсельхозпрода.