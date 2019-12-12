РИАМО – 12 дек. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал опрос о необходимости внесения поправок в Конституцию, проведенный Фондом общественного мнения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно данным исследования ФОМ, 68% респондентов отметили, что в Конституцию следует вносить поправки. При этом с 2013 года доля тех, кто придерживается такого мнения, выросла на 24%.

«О каких-то планах я вам ничего не могу сказать. Мне не известно о таких планах… Естественно, у Конституции есть незыблемая часть, есть часть, которая соответствует каким-то реалиям времени. Поэтому не знаю просто детали этого опроса», — сказал Песков.