РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. ЗАГСы подмосковного Подольска начнут работу со 2 и 3 января для регистрации рождения, установления отцовства и регистрации смерти горожан, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Подольский городской отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области информирует о режиме работы в нерабочие праздничные дни в январе 2020 года. Так, приема населения органом ЗАГС по адресу: улица Чехова, дом 1 будет проводиться 3 января по вопросу регистрации смерти с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, 4 января по всем видам госрегистрации с 9:00 до 13:00 и с 13:30 до 17:30, а 8 января по всем видам госрегистрации с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00», – говорится в сообщении.

ЗАГС в Подольском родильном доме будет работать по вопросу рождения и установления отцовства 2 и 3 января с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. 4 января прием населения будет проводиться с 9:00 до 13:00 и с 13:30 до 17:30. 6 и 8 января – с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.