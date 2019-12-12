РИАМО - 12 дек. В управление Федеральной антимонопольной службы по Подмосковью в нынешнем году поступило порядка 23 тысяч жалоб, более 60% обращений касаются вопросов закупок, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО заместитель руководителя Московского областного УФАС России Сергей Муравьев.

«Около 23 тысяч входящих документов было. <…> Считается, что самое большое количество жалоб – это, безусловно, закупки. Оно измеряется ежеквартально по нескольку тысяч. Есть положительная динамика в том, что падает количество обоснованных жалоб, но их количество не уменьшается», – сказал Муравьев.

Он отметил, что 62% из всех жалоб, которые поступили в областной УФАС Подмосковья, касаются вопросов закупок.