РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 дек. Курсы повышения квалификации для преподавания основ православной культуры в текущем году прошло рекордное количество подмосковных педагогов – 434 человека, интерес к этому предмету растет, сообщила заместитель министра образования Московской области Елена Михайлова.

В четверг в ДК «Октябрь» Подольска прошли XVII Московские областные рождественские образовательные чтения на тему: «Великая победа: наследие и наследники». На них подвели итоги года, наградили отличившихся детей и их учителей, а также представили одноименную книгу, обобщающую педагогический опыт этой тематики. В мероприятии приняли участие министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, глава Подольска Николай Пестов, представители духовенства и педагоги.

«Для преподавания предметов «Основы православной культуры» и «Духовное краеведение Подмосковья» учителя проходят курсы повышения квалификации. В течение нескольких лет эти курсы прошли около 1,5 тысяч человек. Обычно около 200 человек в год, а в 2019 году сразу 434 человека. Радует, что интерес к этому очень высокий. Сейчас существуют духовные пустоты, и они заполняются правильно, православием, пускай так и будет», – сказала Михайлова.

По ее словам, эти предметы прошли экспертизу, учебники по ним включены в федеральный перечень. Новых курсов пока не планируется.