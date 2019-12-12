РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В подмосковном Подольске разыскивают 16-летнего Валентина Федосеева, который почти две недели назад ушел из дома и не вернулся, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают пропавшего без вести Федосеева 2003 года рождения, проживающего на улице 43-й Армии в Подольске. 29 ноября он ушел из дома и не вернулся», – говорится в сообщении.

На вид Федосееву 16-17 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые. Он был одет в черную шапку, удлиненный пуховик черного цвета, cвитер цвета морской волны с надписью, синие брюки, розовую рубашку поло, кроссовки черного цвета с красными вставками.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам 02, дежурная часть УМВД России по Подольску: 8(496)763-02-63, дежурная часть 5 отдела полиции: 8(496)763-02-10.