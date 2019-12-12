РИАМО - 12 дек. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днем Конституции и пожелал им уверенности в завтрашнем дне.

«Основной закон России был принят 26 лет назад, в 1993 году, и закрепил демократическое устройство государства, права и свободы человека. В этот торжественный день я желаю всем жителям Московской области стабильности и уверенности в завтрашнем дне! Крепкого вам здоровья, мира, добра и благополучия!» - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

День Конституции является одним из самых значимых государственных праздников России. Он отмечается 12 декабря. В этот день в 1993 году всенародным голосованием в России был принят основной закон государства.