РИАМО – 12 дек. Федеральные органы исполнительной власти будут помогать Росстату в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020), говорится в сообщении оргкомитета переписи-2020.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, в котором определил сроки проведения и подведения итогов будущей переписи, а также распределил зоны ответственности между министерствами и ведомствами. Согласно документу, за подготовку, проведение и методологическое обеспечение ВПН-2020, а также обработку полученных сведений, подведение итогов переписи и их опубликование отвечает Росстат.

«Сегодня подготовка к главному статистическому событию десятилетия вышла на финишную прямую. Уверен, что благодаря взаимодействию с коллегами из министерств и ведомств первая российская электронная перепись населения пройдет на высоком уровне», – отметил руководитель Росстата Павел Малков.

Перепись пройдет с использованием IT-технологий, поэтому правительство постановило, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обеспечит использование государственной информационной инфраструктуры для сбора сведений о населении в электронной форме. Росреестр обязан предоставить картографический материал для проведения переписи.

Ответственность за организацию и проведение переписи отдельных категорий населения возлагается на федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся специальные контингенты населения: МВД, МЧС, Минобороны и другие ведомства.

На территории Московской области для осуществления координации работы по подготовке к ВПН-2020 сформирована комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года во главе с председателем комиссии Марией Нагорной — заместителем председателя правительства Московской области – руководителем Главного управления территориальной политики Подмосковья.

Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года также созданы органами местного самоуправления муниципальных образований.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Первые итоги планируется подвести уже в декабре 2020 года. Предварительные итоги будут обнародованы в феврале 2021 года, а публикация окончательных итогов будет происходить поэтапно в 2021-2022 годах.

Ранее оргкомитет сообщал, что девизом Всероссийской переписи населения 2020-го года стал слоган: «Создаем будущее!». В переписи впервые примут участие 20 тысяч добровольцев.