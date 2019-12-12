РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. На рождественских чтениях в Подольске митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий со священниками помянули экс-мэра столицы Юрия Лужкова специальной молитвой и вспомнили о его благих делах, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг в Подольске в ДК «Октябрь» прошли XVII Московские областные рождественские образовательные чтения на тему «Великая победа: наследие и наследники». На мероприятии подвели итоги года, наградили отличившихся детей и их учителей, а также представили одноименную книгу с материалами этой тематики. В мероприятии приняли участие министр образования региона Ирина Каклюгина, Ювеналий, глава Подольска Николай Пестов, представители духовенства и педагоги.

«В храме Христа Спасителя предстоятель нашей церкви Святейший Патриарх Кирилл совершил отпевание бывшего мэра города Москвы Юрия Лужкова, который на этой должности был 18 лет. Памятником его трудов является востановленный храм Христа Спасителя. Я приглашаю вас всех сейчас встать и пропеть «Вечную память» Лужкову», – сказал Ювеналий.

В четверг проходило прощание с экс-мэром столицы Юрием Лужковым. В храме Христа Спасителя провели гражданскую панихиду и отпели политика. Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

Он родился в Москве 21 сентября 1936 года, скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Он был вторым мэром столицы, руководил городом 18 лет.

«Вечная память» – песнопение, используемое в православном богослужении для торжественного поминовения усопших.