РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 дек. Эксперты Российской академии наук подтвердили, что найденная в Люберцах кость принадлежит мамонту, ее передали в дар музейно-выстановочному комплексу округа, сообщила методист краеведческого музея Люберец Татьяна Гордеева.

«В настоящее время кость мамонта передана в дар музейно-выставочному комплексу. Позвонок мамонта выставят в новом археологическом зале», - сказала Гордеева.

Она добавила, что по словам экспертов Палеонтологического института, находка является грудным позвонком взрослого мамонта, скорее всего, самки.

Бульдозерист из Люберец Мирзаян Шайхутдинов обнаружил неопределенный предмет в ковше своего бульдозера во время работы по благоустройству Новорязанского шоссе. Мужчина в тот же день передал находку в Люберецкий краеведческий музей. Контакты музея он нашел в интернете.

Эта находка доказывает, что на территории нынешнего Подмосковья в древности жили мамонты.