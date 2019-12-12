РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 дек. Современный концертный зал-трансформер на 500 мест появится в детской музыкально-хоровой школе «Пионерия» имени Георгия Струве в Балашихе, трехэтажная пристройка к школе спроектирована в форме скругленной капли, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Концепция пристройки концертного зала была представлена рамках конкурса Союза архитекторов России Build School Project 2019. Проект был отмечен серебряным дипломом в номинации «Лучшее решение при реконструкции и модернизации». Проектировщиком стал ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» в Балашихе.

«Концепция пристройки концертного зала была разработана для поддержки детского хорового движения и развития музыкально-хоровой школы «Пионерия». В школе создаются и апробируются новые программы и методики обучения, проводятся семинары и открытые уроки, фестивали, творческие встречи и концерты. Новое здание зала с обширным пространством фойе в перспективе позволит значительно расширить эти возможности», – сказал председатель комитета Владислав Гордиенко.

Согласно концепции, трехэтажная пристройка спроектирована в форме скругленной капли, повторяющей границы проектируемого участка. С существующей школой зал связан новым остекленным вестибюлем, который перетекает в просторное фойе-рекреацию со зрительским буфетом и летней террасой. Зоны фойе объединены атриумами и открытыми лестницами. Весь первый этаж общественной части будет иметь сплошное остекление.

Многофункциональный зал оборудован балконами и зоной сценического пространства в уровне пола с возможностью совместного выступления хора и оркестра. За сценой расположена ниша для органа. Особенностью зала являются трансформируемые трибуны вместимостью 390 человек, позволяющие создавать различные варианты внутреннего пространства. Преобладающий вариант использования помещения предполагает проведение концертов хоровой музыки.

Фасады общественной части здания предполагается решить с использованием системы вертикальных ламелей поверх витражного остекления. Ламели будут выполнены с ламинацией под дерево. В сочетании со стеклом планируется применить для облицовки стен фиброцементные плиты, имитирующие бетон и выделяющие глухие элементы здания.

Основоположником школы «Пионерия» является Народный артист РФ, композитор и дирижер Георгий Струве. За 65 лет существования школа воспитала более 10 тысяч учеников, около 400 выпускников стали профессиональными музыкантами.