РИАМО - 12 дек. Фирмы «Инвестиционная строительная компания» и «Стратегия 2014» получили штраф от эконадзора за незаконные свалки и сжигание мусора в городском округе Химки на 400 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«ООО «Инвестиционная строительная компания» вело планировку арендованного земельного участка по Местному проезду», - говорится в сообщении.

Она использовала грунты и строительные отходы, в том числе бетон и асфальт, а также порубочные остатки, которые сгружались на открытый грунт и утрамбовывались строительной техникой.

Также незаконную свалку организовала компания «Стратегия 2014», основным видом деятельности которой является управление арендованным имуществом.

Сотрудники фирмы на земельном участке, расположенном вблизи Сходненской мебельной фабрики, размещали на открытом грунте древесные отходы, пластмассу и упаковочную бумагу, которые затем сжигались.

По результатам расследования каждая компания была оштрафована на 200 тысяч рублей. Специалисты Минэкологии проводят расчет ущерба, причиненного окружающей среде.