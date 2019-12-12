РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. Праздничная новогодняя иллюминация появится дополнительно на 30 общественных пространствах Подольска к Новому году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске продолжается подготовка к новогодним праздникам – тематическое оформление улиц, парков и скверов, а также площадок массовых гуляний.

«На сегодняшний день в округе установлено 17 елей. Также в преддверии Нового года оформлено 13 общественных пространств. Различные световые фигуры, арки, иллюминации и фонтаны уже радуют горожан на центральных площадях округа. Согласно графику установки новогоднего оформления в Подольске будут украшены еще 30 общественных пространств», – говорится в сообщении.

В Московской области разработан брендбук акции «Зима в Подмосковье», рекомендованный муниципальным образованиям для использования в оформлении общественных пространств, объектов и проведении мероприятий. В соответствии с ним для создания новогоднего образа городского округа Подольск разработан паспорт праздничного светового оформления территорий, включающий размещение более 1 тысячи световых декоративных композиций на опорах освещения, фасадах жилых домов, учреждений, предприятий потребительского рынка. Также управляющие компании украшают новогодней иллюминацией входные группы и подъезды многоквартирных домов.