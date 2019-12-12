РИАМО - 12 дек. В столичном парке «Музеон» установят памятник знаменитому турецкому поэту Юнусу Эмре, установка памятника станет символом дружеских связей между странами, сообщил глава комиссии по монументальному искусству столицы Игорь Воскресенский.

«Нам поступило предложение установить в парке искусств «Музеон» памятник поэту Эмре. Департамент культуры поддерживает это», - сказал Воскресенский на заседании комиссии по монументальному искусству Москвы.

Он подчеркнул, что появление памятника турецкому поэту - часть дружеской взаимосвязи между двумя странами.

«Хочу сказать о процессе взаимного обмена. Одновременно в городе Анкаре устанавливается памятник Юрию Гагарину. Эти два произведения должны стать такой дружественной взаимосвязью», - добавил Воскресенский.