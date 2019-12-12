РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 дек. Во дворах многоквартирных домов Подольска в текущем году установили 75 детских и спортивных площадок, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подольске ежегодно должно комплексно благоустраиваться не менее 10% дворовых территорий. По результатам инвентаризации 2018 года в округе насчитывается 500 дворов. Всего за период реализации программы в Подольске комплексно благоустроено 255 дворов – это 51% от общего количества дворовых территорий.

«В текущем году в ходе комплексного благоустройства в 53 дворах округа были установлены 75 новых детских и спортивных площадок. В городе Подольске — 32 детских и 6 спортивных площадок, в микрорайоне Климовск на 9 дворовых территориях установлено 11 площадок (9 детских и 2 спортивных), в микрорайоне Кузнечики на 5 дворовых территориях – 17 площадок, в том числе 9 детских и 8 спортивных, в микрорайоне Львовский – 3 детских площадки, в микрорайоне Лаговский – 2 детских площадки, а в Дубровицком и Стрелковском – по одной детской и спортивной площадке», – говорится в сообщении.

Из-за погодных условий на нескольких площадках пока не уложено резиновое покрытие. Помимо этого, в ходе выполнения работ был выявлен недобросовестный подрядчик – ООО «Авангард Строй», который дважды пытался установить в одном из дворов на улице Академика Доллежаля малые архитектурные формы, не соответствующие требованиям технического задания.

«Данному подрядчику установлен срок для исправления ситуации, он предупрежден о расторжении контракта в одностороннем порядке в случае неисправления ситуации до 20 декабря текущего года с внесением его в реестр недобросовестных подрядчиков», – заключается в материале.