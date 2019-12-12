РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 дек. В Люберецком дворце культуры хоровая студия «Юность» 16 декабря организует муниципальный концерт «Песни народов мира», вокалисты исполнят около 15 интернациональных песен, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Воспитанники Дворца детского творчества - хоровая студия «Юность» в младшем, среднем и концертном составах исполнят порядка 15 интернациональных вокальных произведений 16 декабря. В их числе финская, грузинская, немецкая и македонская песни. Начало в 14:00», - говорится в сообщении.

Мероприятие проводится для учащихся образовательных учреждений городского округа Люберцы в рамках цикла «Музыкальный абонемент школьникам». Концерт будет сопровождаться презентацией с историческими справками о национальных особенностях разных стран.