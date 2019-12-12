РИАМО – 12 дек. Девизом Всероссийской переписи населения-2020 стал слоган «Создаем будущее!», говорится в сообщении оргкомитета переписи населения-2020.

Официальный слоган кампании представил глава Росстата Павел Малков на Международном форуме добровольцев. Представленный слоган – финальный элемент, формирующий официальную символику Всероссийской переписи населения 2020 года.

«Переписи населения – уникальный источник знаний о нашем обществе. Они формируют его цифровой профиль, позволяющий анализировать, делать выводы, строить планы, принимать взвешенные решения и уверенно двигаться вперед. И в этом свете участие в переписи – это очень простой, но очень важный вклад каждого ее участника в создание будущего», – пояснил Малков.

Он отметил, что девиз «Создаем будущее!» как нельзя лучше перекликается с атмосферой Международного форума добровольцев. Ранее в рамках форума Росстатом и Роспатриотцентром было подписано соглашение о реализации проекта «Волонтеры переписи». Согласно документу, к работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года подключается 20 тысяч добровольцев.

В 2002 году Всероссийская перепись населения проводилась под девизом «Впиши себя в историю России!», а в 2010 году — «России важен каждый!».

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря 2020 года.

Основной акцент в будущей переписи будет сделан на применении новых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов на портале госуслуг, а также использовании переписчиками электронных планшетов вместо бумажных бланков. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).