РИАМО – 12 дек. Видеосервис Netflix выложил на своем официальном YouTube-канале финальный трейлер нового сериала «Ведьмак», снятого по одноименному книжному циклу польского писателя Анджея Сапковского, сообщает Газета.ru.

«В ролике можно увидеть всех главных героев шоу, погони, взрывы и масштабные батальные эпизоды. Первый сезон сериала будет опубликован на Netflix 20 декабря», – говорится в сообщении.

Главную роль борца с нечистью – ведьмака Геральта из Ривии – сыграл Генри Кавилл, известный в первую очередь по исполнению роли Супермена в киновселенной DC. Аня Чалотра исполнила роль Йеннифэр из Венгерберга, а Фрейя Аллан – принцессы Цириллу.

Сериал основан на книгах польского писателя Анджея Сапковского, в которых главный герой – наемный охотник на чудовищ – оказывается втянут в войну между двумя королевствами.