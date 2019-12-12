РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 дек. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина представила на рождественских чтениях в Подольске книгу «Великая Победа: наследие и наследники» к 75-летию Победы, в нее вошли материалы, подготовленные педагогами вузов, школ, детских садов, а также священнослужителями, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг в Подольске в ДК «Октябрь» прошли XVII Московские областные рождественские образовательные чтения на тему: «Великая победа: наследие и наследники». На мероприятии подвели итоги года, наградили отличившихся детей и их учителей, а также представили одноименную книгу с материалами этой тематики. В мероприятии приняли участие министр образования региона Ирина Каклюгина, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, глава Подольска Николай Пестов, представители духовенства и педагоги.

«Рождественские чтения – это обмен опытом между наставниками и учениками, который отражается в материалах, в частности книгах, издаваемых по итогам чтений. В 2019 году министерство образования совместно с Московской епархией РПЦ издало книгу, посвященную 75-летию Победы. В сборник вошли статьи, проекты, методические разработки уроков и внеклассных мероприятий, и, конечно, литературные произведения», – сказала Каклюгина.

Она отметила, что три раздела этой книги включают в себя работы, подготовленные педагогами, священнослужителями и учащимися.

«Этот сборник – действительно дорогой подарок всем нам. Рождественские чтения у нас завершаются, но не завершается обсуждение темы Великой Победы», – подчеркнула Каклюгина.

По ее словам, в 2019 году чтения получились интересные и очень насыщенные. Они охватили почти 800 тысяч детей, свыше 100 тысяч родителей и более 30 тысяч педагогов и воспитателей. Организаторы провели более одной тысячи мероприятий, в том числе выставки, литературные гостиные, конкурсы, театральные постановки, встречи с ветеранами, семинары и многое другое.

«Палитра мероприятий с каждым годом расширяется, мы вместе с вами ищем новые формы и форматы. Это говорит о высоком интересе к рождественским чтениям именно со стороны жителей области. Особенно трогательными получились конкурсы сочинений, где участники действительно прониклись этой темой и в своих работах отразили мысли о Великой Победе», – заключила Каклюгина.

Материалы сборника могут быть использованы педагогами для урочной и внеурочной работы. В книге собраны статьи по духовно-нравственному воспитанию, маршруты духовного краеведения по местам боевой славы Подмосковья, методические разработки уроков и внеклассных мероприятий.