РИАМО (МЫТИЩИ) – 12 дек. В ночь с 31 декабря на 1 января в охране общественного порядка на территории Мытищ будет задействовано около 200 сотрудников полиции, сообщила начальник по ООП МУ МВД России «Мытищинское» майор полиции Марина Казначеева.

В четверг в здании администрации Мытищ состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа. В рамках мероприятия обсуждалось обеспечение мероприятий по поддержанию общественного порядка в период празднования Нового 2020 года и Рождества Христова на территории муниципалитета.

«В ночь с 31 декабря на 1 января в охране общественного порядка будет задействовано около 193 сотрудников полиции городского округа. Согласно плану организации общественного порядка по безопасности в Новогоднюю ночь и Рождество, запланировано патрулирование территорий, прилегающих к храму Рождества Христова на Новомытищинском проспекте, площади перед районным Дворцом молодежи на улице Силикатная, стадиона «Труд» в поселке Пироговский, сквера Стрекалова, зоны отдыха вдоль береговой линии реки Яузы», – сказала Казначеева.

Она добавила, что также были определены критерии продажи пиротехнических изделий и места применения пиротехники. За каждым объектом проведения мероприятий на территории городского округа, местами, на которых запрещено использование пиротехнических изделий, а также местами массового скопления и пребывания граждан закреплены патрульно-постовые наряды.