РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 дек. Елочные базары начнут работать с 20 декабря по 16 адресам в подмосковном Подольске, их работа продлится до 31 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В Подольске в период с 20 по 31 декабря живые ели можно будет приобрести по 16 адресам елочных базаров. В Подольске ели будут продавать по адресам: улица Филиппова, у дома №1; проспект Юных Ленинцев, у дома №34/2; улица Тепличная (Славянский бульвар); улица Бородинская, у дома №24/6; Юбилейная площадь; Свердлова, у дома №26, у ТЦ «Галерея»; Ленинградская, у дома №7, у ТЦ «Остров сокровищ»; Комсомольская, у дома №3 (автостоянка); улица Советская; Рабочая, у дома №42», – говорится в сообщении.

В микрорайоне Климовск елочные базары появятся на улице Молодежная, у дома №11 (у гипермаркета «Глобус») и дома №15, а также на улице Ленина, у ДК «Машиностроителей». В микрорайоне Львовский – на улице Горького, в микрорайоне Кузнечики – на улице Академика Доллежаля, у дома №8, корпус 1 и на бульваре 65-летия Победы, у дома №7, корпус 1.